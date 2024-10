L'Ajuntament de Lleida adjudica la creació d'un xatbot amb IA per a dubtes turístics i comercials

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El consistori ha atorgat a l'empresa Use It Software SL el contracte per crear un servei de xat interactiu impulsat per intel·ligència artificial (IA). Aquest innovador sistema pretén resoldre les qüestions dels ciutadans i visitants vinculades a l'oferta turística i comercial de la ciutat, amb un cost de 14.399 euros IVA inclòs. D'entre les sis propostes rebudes, la seva va ser la guanyadora, ja que el consistori en va desestimar una per manca de documentació i va excloure'n dues més per presentar un pressupost "anormalment baix" sense una justificació adequada.

Ara, Use It Software SL té la missió de dissenyar aquest xatbot amb IA, que estarà disponible a través de pàgines web, WhatsApp, aplicacions mòbils i plataformes de tercers. A més, comptarà amb la capacitat de proporcionar respostes en català, castellà, anglès i francès com a mínim. El servei romandrà operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i haurà de "simular i processar la conversa humana", identificant les necessitats de l'usuari mitjançant l'anàlisi del llenguatge natural.

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per la digitalització dels serveis públics i la millora de l'experiència dels ciutadans i turistes. Amb la implementació d'aquest assistent virtual intel·ligent, es busca oferir una atenció personalitzada, ràpida i eficaç, adaptada a les necessitats de cada usuari. Alhora, es pretén alliberar recursos humans perquè puguin dedicar-se a tasques de major valor afegit.

La posada en marxa d'aquest xatbot amb IA suposa un pas endavant en la transformació digital de la ciutat i situa el consistori a l'avantguarda en l'ús de tecnologies innovadores al servei de la ciutadania. S'espera que aquesta eina contribueixi a dinamitzar el sector turístic i comercial local, facilitant l'accés a la informació i millorant la satisfacció dels visitants.