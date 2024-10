Lleida apujarà un 8% la zona blava als vehicles sense etiqueta ambiental

La proposta de les noves ordenances municipals de la Paeria de Lleida preveu una pujada del 8% en el preu de la zona blava per als vehicles sense etiqueta ambiental, que passada d'1,25 a 1,35 euros per hora en la tarifa normal. Per als vehicles que tinguin etiqueta B, l'hora de la zona blava s'incrementarà un 4% i passarà d'1,25 a 1,30 euros. Per als d'etiqueta C el preu es mantindrà congelat a 1,25 euros, mentre que per als vehicles ECO baixarà d'1,25 a 1,20 euros i per als etiqueta Zero queda congelada en 1,05 euros.

La Paeria de Lleida ha presentat la proposta de les noves ordenances municipals, que contemplen una pujada del 8% en el preu de la zona blava per als vehicles sense etiqueta ambiental, passant d'1,25 a 1,35 euros per hora en la tarifa normal. Així mateix, s'estableixen augments i rebaixes en funció de les emissions dels vehicles.

En concret, per als vehicles amb etiqueta B, l'hora de la zona blava s'incrementarà un 4%, de 1,25 a 1,30 euros. Els d'etiqueta C mantindran el preu congelat a 1,25 euros, mentre que per als vehicles ECO baixarà a 1,20 euros i per als d'etiqueta Zero es manté en 1,05 euros. D'aquesta manera, la ciutat incentiva l'ús de vehicles menys contaminants.

Increments en taxes de grua i cementiri

A banda dels canvis en la zona blava, les noves ordenances també preveuen un increment del 3,3% en la taxa per la retirada de vehicles amb la grua municipal, que se situarà en 160 euros. Aquest mateix percentatge d'augment s'aplicarà a altres taxes, com la de cementiri.

Congelació de l'IBI i l'impost de construccions

D'altra banda, l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) i l'impost de construccions quedaran congelats, sense variacions respecte a les ordenances anteriors. Aquesta decisió busca no incrementar la pressió fiscal sobre els contribuents en aquests àmbits.

Les noves ordenances municipals de Lleida, un cop aprovades, marcaran les directrius en matèria fiscal i de taxes per al proper exercici.