La taxa de la brossa a Lleida tindrà una tarifa base de 81,05 €

La taxa de recollida de les escombraries a Lleida ciutat passarà a tenir una tarifa general de 81,05 euros a totes les zones, tret de l’Horta, a la qual se n’afegirà una altra de variable en funció de la superfície de l’habitatge. La proposta que presentarà avui el govern després d’haver negociat amb el grup de Junts durant les últimes setmanes estableix que la part variable a les zones sense porta a porta serà de 13,85 euros per als habitatges de fins a 100 metres quadrats; de 30,55 per a les d’entre 100 i 170 metres; i de 47,30 euros per a les de més de 170 metres quadrats, segons la informació a què ha tingut accés aquest diari.

On hi hagi porta a porta, que ara només serà Ciutat Jardí després de la retirada d’aquest sistema a Pardinyes i Balàfia a partir del proper mes, la tarifa variable serà de 9,05, 25,00 i 40,90 euros, respectivament, en els tres trams de superfíciedels habitatges. D’altra banda, pel que fa a l’Horta, la proposta estableix que la tarifa base serà de 56,30 euros, i en aquest cas la variable estarà unificada per a tots els veïns i el seu import serà de 10,65 euros.

La taxa total, segons la zona i la mida de l'habitatge A les zones de Lleida sense porta a porta –totes les de la ciutat menys Ciutat Jardí– la taxa passarà a costar 94,90 euros per als habitatges de fins a 100 metres quadrats; 111,60 euros per a les de 100 a 170 metres; i 128,35 per les de més de 170.



A Ciutat Jardí, amb el porta a porta, el cost serà de 90,10 euros per als habitatges de fins a 100 metres quadrats; 106,05 per les segones; i 121,95 per les més grans de 170 metres. I a l'Horta, el preu será de 66,95 euros per a tots els habitatges.



L’ordenança també preveu que on hi hagi un sistema de lectura de contenidors que permeti conèixer l’aportació de cada veí, hi haurà un coeficient que reduirà o augmentarà l’import a pagar en funció de l’ús que hagi fet per col·laborar amb la recollida selectiva i el reciclatge.

Aquesta ordenança posarà fi al sistema de tarifes diferenciades per categories de carrers –n’hi havia un total de sis– i, en principi, suposarà un major encariment per als carrers de menor categoria. Aquest any, els veïns dels carrers de sisena pagaven 25,10 euros; als de cinquena, 32,80; i als de quarta, 57,20.

Un model híbrid al cap de setmanes de negociació amb el grup de Junts

L’equip de govern socialista de l’ajuntament de Lleida va presentar inicialment quatre alternatives per a la nova taxa d’escombraries a fi de complir la nova llei de residus, que obliga que els seus ingressos financin el 100% del cost del servei, quan ara és molt deficitari. Una, que era per la qual inicialment s’inclinava, era que la nova tarifa es pagués en funció de la mida de l’habitatge, al considerar-la més viable que d’altres, com fer-ho en funció del número d’empadronats o del valor cadastral. La resposta inicial de Junts, que s’ha convertit en el seu soci preferent, va ser que no la veia malament, però després d’un debat intern aquest grup va optar per proposar modificacions. Encara que ahir el govern va eludir informar sobre aquest assumpte, avui es farà pública la proposta, amb tota probabilitat de forma pactada amb Junts.