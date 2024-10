Un conductor sense carnet se salta un control de la Urbana a Lleida i fuig en direcció contrària

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir a la tarda, al voltant de les 17:30 hores, una patrulla policial que realitzava un control de trànsit a la carretera LL-11 va reconèixer el conductor d’un vehicle com una persona que, segons actuacions prèvies, no disposava de permís de conduir i a qui constaven diverses ordres de detenció vigents.

Quan els agents van intentar interceptar el vehicle, el conductor va reaccionar de manera temerària, canviant de carril i fugint en direcció contrària, posant en perill la seguretat dels altres conductors. La persecució va acabar quan el sospitós va abandonar el vehicle en un camí situat darrere de la LL-11.

Tot i els esforços policials per localitzar l'individu als voltants del lloc on va deixar el vehicle, la recerca no va donar resultats positius. Els agents, però, van poder identificar sense cap mena de dubte el conductor, i ara aquest està imputat per conducció sense permís i conducció temerària. El vehicle va ser traslladat i immobilitzat al dipòsit municipal, mentre continua la investigació per localitzar l’individu i fer efectives les ordres de detenció pendents.