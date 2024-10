Detingut a Lleida després de robar en una casa a prop de les Basses i de ser sorprès pel propietari

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimecres un home de 30 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en una casa de la partida de Fontanet de Lleida. La policia ha estat alertada que un individu havia saltat la tanca perimetral d'una residència aïllada a prop de les Basses i que després el lladre havia accedit al garatge de l’immoble. Ha estat en aquest moment quan ha estat sorprès pel propietari de la casa. Llavors, segons expliquen els Mossos, el lladre ha fugit tornant a saltar la tanca.

El sospitós del robatori –el lladre ha sostret objectes de valor a la casa– ha estat interceptat per la policia poc després a l'altura del punt quilomètric 98 de l'N-240 quan caminava en direcció a la ciutat.

Els mossos l’han identificat i escorcollat. A sobre portava varis objectes, com unes ulleres, un telèfon mòbil, carregadors i un anell, entre altres coses, que el propietari de la casa ha reconegut com a seues, i per aquest motiu els mossos han detingut el presumpte lladre.

L'arrestat passarà properament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.