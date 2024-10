Investiguen la procedència del material requisat a la xarxa acusada de robatoris

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil continua investigant la procedència de la gran quantitat de material que va ser requisat la setmana passada a la suposada xarxa criminal desarticulada a Lleida per cometre robatoris agrícoles. Els investigadors han immobilitzat contenidors, trasters i magatzems utilitzats per guardar els botins. Pel que sembla, la banda es dedicava a omplir contenidors marítims amb els objectes robats (motors, motocultors, bateries, plaques solars, generadors i eines, entre d’altres) per traslladar-los a països per revendre-ho. Un d’aquests contenidors va ser interceptat el diumenge 29 de setembre, la qual cosa podria haver precipitat l’operació. Hi ha almenys 30 casos encara que fonts properes al cas apuntessin que la xifra serà molt més alta.

L’operació de la setmana passada es va saldar amb 11 detinguts i 18 imputats. Dels arrestats, només tres van acabar passant a disposició judicial. La resta van quedar imputades i van ser posats en llibertat després de declarar en comissaria. El jutjat d’Instrucció 4 de Lleida va decretar presó provisional sense fiança per a un d’ells després de sol·licitar-ho la Fiscalia. Es tractaria del líder de la xarxa, segons ha pogut saber aquest diari. La causa està oberta pels delictes de robatori amb força i pertinença a organització criminal. La investigació, que es va iniciar fa set mesos, ha estat duta a terme per l’equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga i la Guàrdia Urbana de Lleida. La xarxa es dedicava suposadament a cometre robatoris a l’Horta, altres localitats de Ponent i la Franja. Es van fer diversos escorcolls, el més important en una finca amb trasters i garatges situada a la sortida de Lleida en direcció a Torre-serona.