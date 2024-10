Un mag lleidatà de 16 anys actua a la Setmana de les Arts

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cesc Alriols, un jove mag de 16 anys veí de Joc de la Bola, va actuar ahir per a una trentena de veïns al local social del barri com a part de la present edició de la Setmana de les Arts. “Volem trencar la barrera de les festes majors de barri i obrir la nostra per a tota la ciutat”, va explicar en aquest sentit el president de la junta veïnal, Antoni Vila. “El local se’ns ha quedat petit, no podem organitzar cap activitat per a més de 50 persones”, va lamentar.