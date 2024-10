Bloc de tretze pisos al barri de Balàfia de Lleida amb uns 25 veïns i amb gestió cooperativa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cooperativa Sostre Cívic ha recuperat el bloc del número 3 del carrer Ripollès, a Balàfia, que estava en mans bancàries i consta de 13 habitatges, i des de fa uns dies ja hi resideixen unes 25 persones. Són sòcies de la cooperativa, van fer una aportació inicial d’uns 3.000 euros i paguen 268 euros al mes de mitjana (la quantitat varia en funció de la mida del pis), segons va indicar Eva Ortigosa, integrant del consell rector de Sostre Cívic. Aquest edifici, ara batejat com La Voliana, estava buit i durant un temps va estar okupat per membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Així mateix, Ortigosa va explicar que van tenir l’oportunitat d’adquirir l’immoble a l’entitat financera gràcies al dret de tempteig que tenen les promotores socials i va destacar que ara “s’ha omplert de vida, des de l’economia solidària”. També va apuntar que els veïns tenen un dret d’ús dels pisos “per a tota la vida” i que l’edifici es gestiona de manera col·lectiva. Una de les persones que ja s’hi han instal·lat va afirmar que estan “molt contents per aquesta oportunitat”, que va subratllar que els “brinda tranquil·litat”. Val a assenyalar que, als habitatges, que són d’una i dos habitacions, resideixen des de persones soles fins a una família de quatre membres.