Els hospitals han notificat fins al setembre a Lleida 53 casos de maltractament infantil

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els hospitals de la xarxa pública amb àrea de pediatria han detectat mig centenar de casos de maltractament infantil en els nou primers mesos del 2024, segons les dades facilitades pel departament de Drets Socials i Inclusió. Del total, tres de cada deu van ser per violència sexual, tenint en compte que fa un any van entrar en servei les cases Barnahus, amb seus a Lleida i la Seu d’Urgell, que atenen els nens i adolescents víctimes d’abusos. Fonts de la conselleria van indicar que molts dels casos ja es deriven directament a les Barnahus i que també hi ha hagut canvis en el circuit de notificacions.

Amb tot, segons el Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI-Salut), entre gener i setembre d’aquest any els hospitals lleidatans van notificar 53 casos de maltractament infantil, dels quals una desena van ser considerats greus. Val a recordar que un menor ha pogut ser víctima de més d’un tipus de maltractament. Segons el registre, en nou mesos es van notificar 19 casos d’abús sexual; 9 de maltractament físic i 9 de caràcter psicològic i emocional.

També es van registrar 6 casos de negligència, 2 per maltractament prenatal (durant l’embaràs) i 8 de maltractament institucional. Per tipus de gravetat, els centres sanitaris van notificar un total de 10 casos, dels quals 4 van ser per maltractament institucional i per violència física, psicològica-emocional i abús sexual, amb dos casos greus cada un.

Així mateix, una vintena d’episodis van ser catalogats com a lleus, dels quals onze van ser per abús sexual i 23, de caràcter moderat (set per violència psicològica i emocional i sis, sexual). A aquestes xifres, s’ha de recordar les atencions que s’han dut a terme fins al mes de setembre a les cases Barnahus lleidatanes. En total, s’han atès 219 casos de violència sexual a nens i adolescents en els centres de Lleida i la Seu d’Urgell (vegeu el desglossament).

Més de 1.700 atencions per violència sexual a Catalunya

Las cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell porten menys d’un any de funcionament. La primera ha atès 187 casos d’abusos sexuals a menors i la segona, 32. Ambdós centres compten amb diferents sales equipades per donar seguretat a les víctimes i les seues famílies i perquè puguin ser ateses per diferents professionals en un únic espai, sense haver d’anar passant per hospitals, jutjats i comissaries.

La Generalitat va finalitzar el cap de setmana passat el desplegament amb l’obertura de la casa del Prat de Llobregat. Fins a finals de setembre, s’havien atès 1.715 casos a tot Catalunya. El projecte ja compta amb 12 cases i implica els departaments de Drets Socials, Educació, Salut, Justícia, Interior i Igualtat, a més de la Fiscalia i la judicatura.