Reivindiquen a Lleida millores per combatre l'estigma de les persones amb trastorn de salut mental en l'àmbit laboral

La taula de Salut Mental Lleida-Segrià i entitats del tercer sector com Salut Mental Ponent, el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Lleida i la fundació Ilersis han reivindicat la necessitat de combatre l'estigma de les persones amb trastorn de salut mental en l'àmbit laboral en un acte a l'Espai Orfeó de Lleida. L'esdeveniment, que ha servit per commemorar el dia mundial de la salut mental, ha donat el tret de sortida amb la lectura d'un manifest per reclamar una cultura laboral "inclusiva" i mesures per garantir l'accés al treball. Sota el lema 'És l’hora de prioritzar la salut mental a la feina', l'acte també ha comptat amb concerts de música i una obra de teatre a càrrec d'usuaris de les diferents entitats organitzadores.