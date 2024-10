Suspenen la pena a un home condemnat a 1 any de presó per un delicte d'abús sexual

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida ha acollit aquest dijous un judici per conformitat en el qual s'ha condemnat un home a 1 any de presó després que hagi reconegut ser l'autor d'un delicte d'abús sexual. La pena queda suspesa mentre no delinqueixi durant els pròxims 3 anys, a raó de l'acord al qual han arribat la Fiscalia i la defensa. Inicialment, el Ministeri Públic demanava per al processat -que no tenia antecedents- 2 anys i 9 mesos de presó pels fets, que va investigar el jutjat d'Instrucció de Tremp. En concret, se l'ha condemnat per perseguir una nena pel carrer, tocar-la i intentar en diverses ocasions fer-li un petó.

D'altra banda, l'acord estableix per a l'home 3 anys de llibertat vigilada, la prohibició d'acostar-se a la víctima i la inhabilitació per treballar amb menors durant 4 anys, així com 500 euros d'indemnització.