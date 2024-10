Raimat ja disposa dels terrenys per al cementiri i la depuradora

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria, l’ajuntament pedani de Raimat i Codorníu van firmar ahir l’acord per a la cessió gratuïta per part de l’empresa dels terrenys on es troba el cementiri de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i la seua futura depuradora. Aquest acord, que va ser anunciat el 2019 però que no s’ha pogut portar a terme fins ara, contempla cedir a l’ajuntament de Raimat una finca de 9.049 metres quadrats de superfície que acull el cementiri de la pedania i equipaments comunitaris.

D’altra banda, Codorníu també cedeix una parcel·la de 3.123,65 metres quadrats a la Paeria per fer-hi la depuradora, una actuació que ja està pactada amb l’Agència Catalana de l’Aigua, que preveu invertir més d’un milió d’euros, va dir l’alcalde, Fèlix Larrosa, que no va fixar un calendari i va agrair la tasca dels tècnics “i els governs que m’han precedit” per haver aconseguit aquesta cessió. Per la seua banda, l’alcalde de Raimat, Ivan Fernàndez, va agrair la tasca dels tècnics de Raimat, la Paeria i Codorníu i va reclamar més inversions per a l’EMD.