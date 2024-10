Empresonat el cambrer d’una discoteca de Lleida acusat de violar dues noies

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts un jove com a presumpte autor de la violació de dos noies aprofitant-se que treballava com a cambrer en un local de lleure nocturn de Lleida, segons ha pogut saber diari SEGRE.

El jutge de guàrdia va decretar el seu ingrés a la presó després de passar a disposició, segons van indicar fonts solvents. Una de les denunciants tenia 17 anys quan van passar els fets. A més, es dona la circumstància que l’investigat ja va ser arrestat el 2023 per uns fets similars. Els investigadors sospiten que hi pugui haver més víctimes.

La policia catalana va arrestar l’home dimarts després que dos dones presentessin dos denúncies en les quals explicaven que havien estat víctimes de sengles agressions sexuals per part d’un cambrer d’una discoteca.

Els fets haurien ocorregut temps enrere quan una d’elles tenia 17 anys, per la qual cosa era menor. En un dels casos, hauria forçat una d’elles al mateix local i l’altra se l’hauria emportat a un altre domicili amb més persones i, quan aquestes se’n van anar, la va violar.

Les dos van explicar qui era l’agressor, i els investigadors van comprovar que es tractava d’un individu que ja havien detingut el 2023 per uns fets similars. Els agents van fer més indagacions i, davant dels indicis, van procedir a la seua detenció com a presumpte autor de dos delictes d’agressió sexual. Investigadors el van definir com un “depredador sexual”.

També indaguen si l’home els hauria subministrat alguna substància per poder abusar d’elles, per la qual cosa es tractaria de submissió química. A més, no descarten que hi hagi més víctimes i es presentin noves denúncies. La direcció d’una discoteca on havia treballat va negar que hagués ocorregut en un dels seus locals.