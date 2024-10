La Guàrdia Urbana de Lleida imposa més de 120 denúncies en 300 controls de vigilància a vehicles de mobilitat personal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida ha fet una campanya intensiva de vigilància a conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP) durant dues setmanes. Així, entre el 16 i el 29 de setembre s'han denunciat 120 persones d'entre les que han estat identificades en 300 controls que s'han dut a terme a la via pública.

L'objectiu d'aquesta mesura és conscienciar els usuaris sobre la necessitat de complir la normativa vigent i, si s'escau, denunciar les infraccions detectades. D'aquesta manera, gairebé la meitat d'aquestes han estat per circular per voreres i altres zones per a vianants, o bé anar per vies i zones no autoritzades. Mentre, en un 38,5% dels casos, la sanció s'ha imposat per no fer ús del casc o utilitzar-lo de forma inadequada.

Els agents del cos de policia local, amb dotacions de paisà i uniformades, han realitzat durant aquests dies vigilàncies específiques en diferents zones de la ciutat per on circula aquesta tipologia de vehicles. D'aquesta manera, s'ha volgut observar si hi ha incompliments de la normativa vigent, a més d'infraccions de trànsit i conductes incíviques que provoquin molèsties a la resta d'usuaris de la via, en especial els vianants.

La voluntat de la Guàrdia Urbana és donar continuïtat a aquests controls en altres vials i carrers de la ciutat on es detectin un major nombre d'infraccions. En aquest cas, la campanya dona resposta a una petició que va fer la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida en la darrera comissió informativa de seguretat.