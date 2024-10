Balàfia celebra el 25 aniversari de l'obertura del seu centre cívic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de Balàfia van celebrar ahir el 25 aniversari de l’obertura del seu centre cívic. Situat en el número 18 del carrer del Penedès, va ser inaugurat el 12 d’octubre del 1999 pel llavors alcalde Antoni Siurana. Des d’aquell dia acull activitats veïnals i és seu de nombroses entitats, com la delegació lleidatana de l’Associació de Diabètics de Catalunya, el club ciclista Terraferma, Dona Balàfia, el club de tir amb arc, el Balàfia Vòlei, el grup sardanista o Escacs Balàfia, entre altres. “Vam aconseguir el centre cívic gràcies a la lluita veïnal i va suposar molta satisfacció al barri”, va recordar la presidenta de l’associació de veïns del barri, Jos Farreny.

La líder veïnal va explicar que “hi ha bona voluntat per organitzar-nos entre totes les entitats del centre i ens coordinem”, però va manifestar la necessitat de disposar de nous espais. “Després de la pandèmia hi està havent un repunt d’activitats físiques, reunions o presentacions, per la qual cosa hem demanat a la Paeria un espai de l’antic col·legi del barri per a l’associació de veïns o per als serveis socials”, va afegir.

La quarta tinenta d’alcalde i edil de Balàfia, Carme Valls, va presidir l’acte i va afirmar que “l’extensió del barri s’ha multiplicat, però ha comptat sempre amb la funció d’aquest centre cívic per mantenir i potenciar la calor humana en aquesta zona de Lleida”.