Indemnització de 9.175,72 € per una caiguda al carril bici a Lleida

La Paeria ha indemnitzat amb 9.175,72 euros un home per les lesions que va patir anant amb bicicleta al xocar amb una pilona al carril bici de l’avinguda Estudi General a l’encreuament amb Pere de Cabrera, després que els serveis tècnics confirmessin que no estava degudament senyalitzada amb elements reflectors.

El ciclista es va accidentar el 16 de gener del 2021 i va denunciar per responsabilitat patrimonial la Paeria, que va ordenar revisar l’estat d’aquest tram del carril. L’octubre del 2022, tècnics municipals van detallar que “la pilona situada en el centre del carril bicicleta i que, juntament amb la senyalització horitzontal existent, separa els sentits de circulació, no disposa dels elements reflectors corresponents”.

El 2023, la companyia AXA Assegurances Generals va corroborar la responsabilitat de la Paeria. El denunciant va reclamar una compensació de 18.351,44 €, però la Paeria la va reduir a la meitat, ja que “la pilona no es trobava al mig del carril bici com s’indica en la declaració aportada, sinó que delimitava els dos sentits de la marxa”. Per això, aplica una concurrència de culpes al 50% entre Paeria i reclamant per indemnitzar-lo amb 9.175,72 €.

Una dona demana 66.795 € per danys a l’entrepussar a la vorera

La comissió jurídica assessora del Govern ha rebutjat indemnitzar una dona que demanava 66.795 € a l’ajuntament en compensació pels danys que va patir per una caiguda en un carrer de Lleida el 2022. La denunciant va dir que l’incident va ocórrer pel mal estat de la vorera al tenir rajoles aixecades i va adjuntar documentació mèdica que acreditava que es va fracturar el genoll i va estar mesos ingressada. La comissió va desestimar la petició al considerar que no hi ha una relació de causalitat per culpar de la caiguda l’ajuntament.