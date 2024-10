Lleida, la ciutat amb els immobles més rendibles de tot l’Estat

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida es consolida com la ciutat amb la rendibilitat immobiliària més gran d’Espanya, a l'arribar a un 7,65% al setembre, segons l’informe recent del portal immobiliari Pisos.com. Aquesta dada converteix Lleida en la ciutat amb els immobles més lucratius per a inversors de lloguer. La xifra supera notablement la mitjana estatal del 5,9%, que ha experimentat una tendència a la baixa per segon mes consecutiu i ja se situa per sota del 6%.

L’informe detalla que el preu mitjà d’un habitatge de 90 metres quadrats a Espanya és de 217.080 euros, amb un lloguer mensual mitjà de 1.068 euros. Això implica una rendibilitat bruta anual de 12.819 euros per als propietaris, una xifra que ha descendit en comparació amb el 6,27% del mateix període el 2023 i el 5,96% d’agost de 2024.

Per la seua part, el director d’estudis de Pisos.com, Ferran Font, va destacar que el mercat immobiliari espanyol està experimentant una baixada contínua de rendibilitat a causa de l’escassetat d’oferta, la qual cosa impulsa els preus a l’alça. No obstant, ciutats com Lleida, amb preus d’habitatge més accessibles, ofereixen retorns d’inversió superiors. Altres ciutats amb alta rendibilitat, a més de Lleida, són Zamora (7,32%), Àvila (7,17%), i Terol (7,11%).

En l’altre extrem, les ciutats amb menor rendibilitat són Sant Sebastià (3,33%), Palma de Mallorca (4,45%), i Pamplona (4,51%). Entre les principals capitals, Madrid se situa en el 4,6%, mentre que Barcelona ha mostrat una lleugera pujada fins el 6,54%.