L'Arnau de Vilanova de Lleida realitza la primera extirpació d'un tumor cerebral amb càmera i pantalles

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha assolit una fita en el camp de la neurocirurgia. Per primera vegada, s'ha dut a terme una cirurgia assistida per exoscòpia per extirpar un tumor cerebral maligne, utilitzant una càmera i dos grans pantalles. A més, s'ha emprat la tècnica de la resecció guiada per fluorescència, en què una llum especial ajuda a distingir els límits entre el tumor i el teixit cerebral sa.

La pacient intervinguda, una dona, ja ha rebut l'alta hospitalària una setmana després de l'operació, totalment recuperada i sense seqüeles. Segons explica el cirurgià Milton Martínez, que lidera l'equip juntament amb Víctor Martínez, "les càmeres aporten més resolució que els microscopis i afegeixen profunditat de camp, permetent-nos veure les imatges en tres dimensions". A més, destaca que "tots els professionals presents al quiròfan poden observar l'operació, la qual cosa disminueix el temps de reacció en estar sempre pendents".

El servei de Neurocirurgia de l'Arnau, que forma un equip únic amb el de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, atén una mitjana anual de 3.000 pacients, dels quals més de 300 requereixen intervenció quirúrgica. Fa quinze anys, el 90% de les operacions s'havien de derivar a Barcelona, mentre que actualment només són entre el 5 i el 10%. "Som una unitat molt jove", afirma Martínez, que agraeix el suport del doctor Fuat Arikan, cap del servei a Barcelona, perquè "els cirurgians de l'Arnau anem a Barcelona a operar els nostres pacients per crear escola" i poder realitzar totes les intervencions a Lleida en un futur.

Aquesta fita no hauria estat possible sense el suport d'Alfons Segarra, gerent territorial de l'ICS, que ha dotat l'Arnau de la tecnologia puntera necessària en aquest camp. Gràcies a això, el servei de Neurocirurgia lleidatà segueix avançant per oferir als pacients els tractaments més innovadors i eficaços, evitant desplaçaments i consolidant-se com a referent.