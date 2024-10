Segon judici a l'Audiència de Lleida a un exprofessor d'una escola de música de Vielha acusat d'abusos sexuals

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Lleida jutja aquest dimecres un exprofessor d'una escola de música de Vielha acusat d'abusar sexualment d'una alumna menor d'edat, entre els anys 2015 i 2017. És la segona vegada que l'home s'asseu al banc dels acusats, després de ser jutjat per un cas molt similar el 2019. Aleshores, la sala va absoldre'l per falta de proves. En aquesta ocasió, el judici ha començat amb la declaració de la denunciant, que en el moment dels fets tenia 11-12 anys. Ha afirmat que l'home li feia tocaments durant les classes que van compartir al centre: "Primer em tocava la cintura i després els pits, tant per fora com per dins la roba", ha dit. L'acusat, que s'enfronta a 6 anys de presó, declararà l'últim a petició de la seva defensa.