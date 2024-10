Obliguen un altre banc a tornar 4.000 € a una clienta per una estafa

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha emès una nova sentència en la qual obliga una entitat bancària a cobrir els diners sostrets a un client al ser víctima d’una estafa. En aquest cas, el banc haurà de pagar prop de 4.000 euros que els estafadors van gastar utilitzant la targeta de crèdit d’una lleidatana sense la seua autorització. La interlocutòria, que confirma la sentència de primera instància que va donar la raó a la demandant, ja és ferma.

La sentència de l’Audiència rebutja el recurs presentat pel banc després que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Solsona estimés la demanda de la clienta, que sol·licitava que Banc Santander li reintegrés els diners que li havien sostret de la targeta. En la denúncia, la dona va al·legar que, el maig del 2020, se li va retirar dels seus comptes corrents per suposades compres la suma de 3.977 euros fetes amb la seua targeta de crèdit, que ella no havia fet ni autoritzat. A més, va manifestar que havia estat víctima d’un atac informàtic al dispositiu mòbil mitjançant el qual li havien robat informació privada i que això es va fer per control remot. Així mateix, va assenyalar que va avisar de forma immediata el banc i va presentar la denúncia.Segons l’Audiència, en la denúncia que va presentar als Mossos d’Esquadra va manifestar que havia rastrejat amb un antivirus el seu telèfon mòbil i havia trobat una app que ella no s’havia descarregat ni instal·lat per voluntat pròpia. El tribunal rebutja el recurs del banc a l’assenyalar que aquest no ha pogut demostrar una negligència greu per part de la clienta, ja que l’entitat defensava que no havia custodiat de forma correcta les seues dades personals. Així mateix, assenyala que no s’ha acreditat que les operacions de pagament fossin autoritzades per la demandant i ressalta que aquesta va informar de la situació al banc després de rebre un missatge que li havien bloquejat la targeta per operacions poc habituals. Així, obliga el banc a reintegrar els diners disposats.

Una parella va recuperar 50.000 € que havia perdut per frau

■ L’Audiència de Lleida ja va ratificar fa uns mesos una altra sentència en què obligava una altra entitat bancària, Ibercaja, a cobrir els 50.600 € que una parella va perdre en patir una ciberestafa. El tribunal va declarar provat que el client va ser víctima d’una estafa de smishing, que es tracta d’un atac cibernètic a través d’SMS. En les dos sentències, l’Audiència recorda que la jurisprudència és unànime a l’hora de sentenciar que el banc ha de reemborsar les quantitats sostretes al seu client i que l’única excepció és que aquest hagi comès una negligència greu que el faci responsable. Com ja va publicar SEGRE, les denúncies per estafa s’han disparat un 82% en els últims quatre anys a Lleida. El 2023, cada hora i mitja se’n va registrar una, i vuit de cada deu es cometen per internet.