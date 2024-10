La Paeria anul·la el concurs de la jardineria al recórrer-lo la patronal

La comissió de Gestió de la Ciutat va donar ahir llum verda a la nova licitació del contracte de manteniment de jardineria de la ciutat després que l’ajuntament hagi anul·lat la que va fer aquest estiu arran d’un recurs presentat per l’Associació d’Empreses de Gestió de la Infraestructura Verda, patronal del sector. Entre altres qüestions, aquesta entitat va posar de manifest que l’import pressupostat en el plec de bases del concurs per a les retribucions dels empleats estava per sota de l’establert pel conveni col·lectiu.

L’anul·lació es va portar a terme només uns dies abans que acabés el termini per presentar ofertes, que era el passat dia 10. Un informe d’un tècnic municipal va verificar que el preu unitari per hora fixat per a les categories professionals d’auxiliar i oficial jardiner estava efectivament per sota del conveni. L’informe concloïa que per corregir-lo calia augmentar el pressupost, la qual cosa no es podia fer a través d’una esmena, per la qual cosa calia desistir de la licitació i convocar-ne una altra. Aquest contracte és un dels principals que ha tret a concurs l’ajuntament, amb un pressupost de 7,91 milions per a dos anys a partir de l’1 d’abril del 2025. Segons la informació facilitada a la comissió, el nou concurs escurçarà el termini d’informació pública i no hi haurà cap retard.

Precisament, la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va destacar que a l’haver-se aprovat el nou plec “no hem perdut ni un dia en tota la licitació i es mantenen tots els terminis”.D’altra banda, el govern va informar del pla director del clavegueram de la ciutat, la xarxa del qual té una longitud total de 351 quilòmetres, per planificar les necessitats d’inversió. Aquestes s’estimen en 28,1 milions d’euros, dels quals 15,9 corresponen a actuacions a la xarxa actual, uns 11,6 més al nou planejament i 600.000 euros a obres complementàries.