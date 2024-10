L'Audiència de Lleida deixa lliure un penat a 18 anys per abusos a tres noies

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida va acordar ahir mantenir en situació de llibertat provisional el veí de Coll de Nargó que fa uns mesos va condemnar a 18 anys de presó per agredir i abusar sexualment de tres noies menors d’edat, dos adolescents acollides i la filla de la seua exparella. L’acusació particular va sol·licitar davant de l’Audiència –la Fiscalia s’hi va adherir– el seu ingrés a la presó al·legant que existia un risc que l’acusat pogués atemptar contra béns de les víctimes i per evitar que s’hi atansés. En canvi, la defensa s’hi va oposar. Enric Rubio, de Rubio Legal, nou advocat defensor de l’acusat després de la sentència del tribunal lleidatà, es va oposar al seu empresonament argumentant que la condemna encara no és executable perquè han presentat un recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ja ha estat admès a tràmit.

L’Audiència va analitzar el cas després de la vista de dimarts i ahir va emetre una interlocutòria en la qual manté la situació de llibertat provisional per a J.R.C. amb les mesures cautelars adoptades en fase instrucció –com les ordres d’allunyament–. El tribunal raona que “consta acreditat que l’acusat té arrelament social i familiar suficient, domicili conegut i un evident ànim de no obstaculitzar ni impedir el normal funcionament de l’Administració de Justícia”. Afegeix que s’ha presentat quan ha estat requerit i compleix les mesures cautelars.

Així, determina que “la presó provisional té un caràcter excepcional” i que preval el dret a la llibertat i a la presumpció d’innocència, per la qual cosa “la solució no pot ser cap altra que la d’esperar la resolució del recurs interposat”.Els fets es remunten al 2020, quan l’acusat, que sempre ha negat els càrrecs, havia trencat relacions amb la seua parella després de set anys de convivència a Gavarra, nucli de Coll de Nargó. Els abusos es van produir principalment, segons la sentència, durant els trajectes escolars, quan J.R.C. transportava les menors en el seu vehicle.