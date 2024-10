Nova venda a Lleida dels ‘paquets sorpresa’ d’Amazon

Cues al Carrefour de Lleida per adquirir els paquets sorpresa.Magdalena Altisent

El centre comercial Carrefour Lleida acollirà de dimarts vinent 22 al dissabte 26 d’octubre un mercat en el qual els visitants podran comprar paquets perduts o no reclamats d’Amazon i altres grans distribuïdores.

La venda es farà de 10.00 a 20.00 hores juntament amb l’empresa Destock Colis, que ofereix paquets perduts o no reclamats a un preu únic de 15 euros el quilo. D’aquesta forma, els compradors no saben què contenen els paquets i ho descobriran una vegada els hagin adquirit. Un concepte pensat per donar una segona vida als paquets perduts, segons els organitzadors.

A començaments d’octubre, Carrefour ja va acollir a la capital del Segrià una venda d’aquests paquets sorpresa d’Amazon, la qual cosa va congregar més de 350 compradors, amb llargues cues per a l’adquisició dels productes.