Pardinyes avala el nou pla de l'estació, però Noguerola el veu “fum”

El nou pla de l’estació que el govern municipal i Junts van presentar dimecres, que preveu “passejos verds” sobre les vies i 115.000 metres quadrats de pisos, comerços i oficines, ha generat opinions oposades a les associacions de veïns dels barris afectats per aquest projecte: Pardinyes i Noguerola. Des del primer veuen amb bons ulls el pla perquè millorarà la connexió amb el centre de la ciutat “en un entorn amable”, mentre que des de Noguerola tenen dubtes sobre la seua viabilitat i creuen que es prioritzen altres projectes, com per exemple el del parc comercial de Torre Salses.

“Adif ha dit que el projecte que va fer l’anterior govern municipal era inviable i a nosaltres no ens agradava, ja que preveia un gran centre comercial que feia més de muralla amb el nostre barri que una altra cosa”, va assenyalar el president veïnal de Pardinyes, Joan Torné, que va assenyalar que la proposta del PSC i Junts “sobre el paper és molt millor perquè la connexió entre barris serà més amable, però demanarem detalls a la Paeria sobre l’execució i la viabilitat”. Va afegir que “ara que els socialistes governen a la Paeria, Generalitat i Govern central haurien de posar-se tots d’acord, fer el pla de l’estació és ara o mai”.La seua homòloga de Noguerola, Maria Àngels Revés, va dir que “no s’entén que ara surti un nou projecte quan ja n’hi havia un en tràmit, sembla més fum o que volen fer volar coloms i no ho veiem del tot clar, han de concretar i donar més detalls de com es farà”. Va destacar que “portem 20 anys discutint com fer el pla de l’estació, sembla una manera d’anar-lo ajornant encara més temps i prioritzar així altres iniciatives com Torre Salses”.