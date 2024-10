Quatre detinguts per cultivar marihuana en dos pisos de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Quatre persones han estat detingudes i unes 2.200 plantes de marihuana decomissades en una operació dels Mossos d'Esquadra al barri de la Mariola de Lleida. Les plantacions estaven amagades en dos pisos d'un bloc, un a sobre de l'altre, als edificis Joan Carles. Una discussió en un dels habitatges va acabar delatant els presumptes responsables.

Tot va començar quan els Mossos van acudir dimarts a primera hora al carrer Vitòria per una suposada baralla en un pis. En arribar, van descobrir que es tractava d'un habitatge amb habitacions llogades i que una persona vinculada al propietari hauria agredit un dels inquilins. Els agents van notar una forta olor de marihuana provinent d'una de les habitacions, tancada amb cadenat però amb la porta mig oberta, a través de la qual van albirar una plantació. El presumpte responsable de cuidar-la, que havia causat l'aldarull, va ser detingut.

La dona detinguda després de l’escorcoll d’ahir a l’habitatge. - A. GUERRERO

Després d'obtenir una autorització judicial, els Mossos van escorcollar l'habitació dimecres, trobant 65 plantes de marihuana en una estança preparada per al cultiu, amb la llum punxada. Més tard, una patrulla va veure com un grup carregava bosses plenes de marihuana en una furgoneta davant del bloc. Van poder detenir-ne un, mentre un home i una dona es tancaven al pis de sobre. Finalment, assetjats per la policia, es van entregar.

Els Mossos van desmantellar la instal·lació i van carregar el material requisat en una camioneta - A. GUERRERO

Escorcoll i desmantellament

Ahir es va fer l'escorcoll d'aquest segon pis, amb prop de 2.000 plantes de marihuana en diferents fases de creixement i una complexa instal·lació amb llums, transformadors, ventiladors, extractors i filtres. També havien punxat la llum. Per desmantellar-ho tot, els Mossos van col·locar una camioneta sota el balcó i les finestres, des d'on van llançar el material davant la mirada dels veïns.

Els quatre detinguts tenen entre 31 i 41 anys, i tres d'ells compten amb antecedents. Les dues plantacions desmantellades contenien un total d'unes 2.200 plantes de marihuana, una quantitat gens menyspreable. Un cop més, el barri de la Mariola de Lleida es veu sacsejat per successos relacionats amb el narcotràfic.

