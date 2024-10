Protesta de la PAH per demanar un allotjament per a una família

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va empaperar dijous a la nit la seu de serveis socials de Balàfia per reclamar una solució per a una família amb quatre menors, que viuen en una habitació en un alberg.

L’entitat denuncia que l’ajuntament no els ha ofert un pis de la taula d’emergència “amb excuses burocràtiques”. Afegeix que des de la PAH han facilitat habitatges a set famílies de la seua assemblea en dos blocs “recuperats”.