Danys en sis cotxes per un foc de contenidor en ple centre de la capital

Un incendi en una illa de contenidors que es va registrar ahir a la matinada entre els carrers Bonaire i Sant Martí va causar importants danys en sis vehicles que estaven estacionats i una façana, segons van informar els Bombers de la Generalitat. L’incendi es va declarar a les 4.58 hores, van cremar tres contenidors i els cotxes van quedar danyats per les flames i les elevades temperatures. La Guàrdia Urbana va obrir diligències al sospitar que el foc hauria pogut ser intencionat. La calçada també va resultar afectada i operaris treballaven ahir al matí en la seua reparació. Val a recordar que en els últims mesos s’han produït diverses onades d’incendis de contenidors a la capital del Segrià. Així mateix, a començaments de setmana hi va haver dos incendis intencionats de cotxes a la Mariola i els Mangraners, com va avançar SEGRE.