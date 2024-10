El PP i Jaume I, en contra que el Cervantes aculli 70 sensesostre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va assegurar ahir que el seu partit i l’associació de veïns de Jaume I rebutgen convertir l’antiga escola Cervantes en un centre per a 70 persones sense llar, com vol el govern. Palau va afirmar que “revitalitzar el centre no passa per augmentar els serveis socials” i tant ell com els veïns de Jaume I van apostar per descentralitzar-los. També va demanar un procés participatiu per consensuar el pla d’inclusió amb els veïns.