Preveuen traslladar Comunicació Audiovisual de la UdL a Gardeny

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, va plantejar ahir en la seua compareixença a la comissió d’Investigació i Universitats del Parlament la possibilitat d’ubicar el grau de Comunicació Audiovidual a Gardeny, a l’edifici de l’antiga Capitania d’Infanteria situat al costat del Magical Media.

Així, Puy considera que seria una oportunitat perquè estudiants i professors puguin utilitzar aquestes instal·lacions i que podrien també generar convenis amb empreses. Calcula que la rehabilitació d’aquest immoble tindria un cost d’uns 4 milions, per als quals espera comptar amb la Generalitat.Consultat sobre això, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va ratificar que va oferir aquest edifici, que porten mesos treballant aquesta qüestió i que ahir mateix van parlar-ne al consell d’administració del parc Agrobiotech. Va mostrar la seua satisfacció per aquest projecte i va afegir que ja ha indicat als tècnics del parc que iniciïn els treballs per a la desafectació de la Capitania i del Magical per acollir els nous usos universitaris.El rector també va reiterar el seu objectiu de construir un aulari per a Medicina, Infermeria i Fisioteràpia amb capacitat per a cinc-cents alumnes en una finca entre l’Hospital de Santa Maria i la comissaria dels Mossos d’Esquadra. El pressupost és de 6 milions d’euros, que l’anterior Govern s’havia compromès a incloure en el pressupost i que ara vol negociar amb la nova consellera d’Universitats, Núria Montserrat, igual que el finançament per rehabilitar l’edifici de Gardeny.Va apuntar com un altre dels reptes de la UdL millorar la captació d’estudiants (ara un 46,9% dels lleidatans que inicien un grau ho fan a la UdL). Va concretar també que “a Lleida podríem tenir 2.000 alumnes més”, però va matisar que per a això s’ha de tenir espai i concretar amb la Generalitat “titulacions i professors”. A més, va indicar que la inserció laboral dels titulats és la més alta del sistema universitari català.Així mateix, Puy va incidir en la seua reclamació de més finançament per als centres d’investigació d’excel·lència de Lleida, ja que només reben l’1 per cent del pressupost que la direcció general d’Investigació destina a tota la xarxa. En concret, 1,2 milions l’IRBLleida, 600.000 euros Agrotecnio i 2,6 milions el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (Solsonès).