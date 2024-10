Avisen de nombrosos talls de trànsit a la ciutat de Lleida aquest diumenge per la Marató

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració de la 3a Marató Vithas Lleida aquest diumenge, 27 d'octubre, comportarà nombroses afectacions de trànsit. Segons ha anunciat l'ajuntament, una cinquantena d'efectius de la Guàrdia Urbana treballaran per regular la circulació i minimitzar l’afectació durant l’esdeveniment, alhora que garantir la seguretat de tota la ciutadania. La 3a Marató Vithas Lleida és una cursa de 42 km que transcorrerà per vies urbanes de Lleida i vies interurbanes fins a la localitat de Benavent de Segrià, passant per Torre-serona. A més, coincidint amb la Marató, també es realitzaran dues curses més, de 10 i de 5 km.

Recorregut

Les tres curses sortiran des dels Camps Elisis a la vegada cap a la rotonda del Caragol, sentit contrari Av. Victoriano Muñoz cap a exterior de rotonda Canal, C/ Camí de Picos sentit contrari, Av. Alacant, Av. Garrigues (fins rotonda av. Garrigues-av. Barcelona, anada i tornada sentit contrari), Dra. Castells (fins Av. Estudi General anada i tornada sentit contrari), Av. Garrigues, Pont Vell sentit contrari, Av. Madrid sentit contrari, Av. Joana Raspall, Cots i Gayon, Av. Madrid, Pl. Espanya, Av. Madrid sentit contrari, Av. Blondel sentit contrari, Av. Francesc Macià, Rambla Ferran, Pl. Berenguer IV, Pont Príncep de Viana baixada, Av. Segre sentit contrari, Pont Vell sentit contrari, C/ Sta. Cecília, Camps Elisis, Av. Alacant, C/ Camí de Picos, Av. Victoriano Muñoz, rotonda Caragol i Camps Elisis FI CURSA 10 KM, Av. Alacant, Dra. Castells fins Av. Estudi General, anada i tornada, Av. Garrigues fins Rotonda Av. Garrigues-Av. Barcelona anada i tornada, C/ Camí de Picos, Av. Victoriano Muñoz, Camí de Granyena, Pont de Pardinyes sentit contrari, Av. Tortosa, Av. Pearson fins C/ Pardinyes Baixes, anada i tornada, Rambla Corregidor Escofet, Av. Prat de la Riba, fins rotonda Ctra de Corbins anada i tornada, Rambla Corregidor Escofet, Av. Rosa Parks, Ctra de Llívia. Entrada a Llívia per C/ Gran, C/ Grealó sentit contrari, C/ d’Antoni Vilaplana, C/ Gran tornada a Ctra fins Benavent de Segrià anada i tornada, Av. Rosa Parks, C/ Enric Pubill “Lo Parrano”, Rambla Corregidor Escofet fins Pl. Països Catalans, anada i tornada fins Av. Tortosa sentit contrari des de Baró de Maials, Av. Segre sentit contrari, Pont Vell sentit contrari, Av. Alacant, C/ Camí de Picos, Victoriano Muñoz fins rotonda Camí de Granyena/pont, per carril interior, Victoriano Muñoz, Av. Tarradellas (fins 1a porta Camps Elisis, anada i tornada, Victoriano Muñoz i entrada a Camps Elisis ARRIBADA per rotonda del Caragol.

Desviaments previstos

Per poder facilitar l’activitat esportiva i garantir la seguretat dels seus participants, sobre les 8.30 hores i fins el pas del vehicle que marca el límit de la cursa (a partir d’aquesta referència els corredors queden fora de competició), hi ha previstos, de manera general, els següents desviaments:

Tall de trànsit des de la carretera LL-11 al trànsit que vulgui accedir al centre per qualsevol pont, a excepció del pont dels Instituts, el qual combinarà el pas de vehicles i participants de cursa.

Tall de trànsit al pont de Pardinyes en sentit interior ciutat. El punt de tall serà a la rotonda del carrer Josep Baró Travé i Camí de Granyena.

Tall de Trànsit a l’Av. Prat de la Riba des de la rotonda de la carretera C-12 (Corbins), deixant sortida i accés al barri per la carretera vella (Seu d’ILNET) pel C/ Xavier Puig Andreu.

Tall del carrer Príncep de Viana i carrer Anselm Clavé, des de la cruïlla de l’Av. Prat de la Riba i carrer Comtes d’Urgell. Es permetrà accés a vehicles i taxis fins estació Lleida–Pirineus (estacionament zona blava).

Tall carrer Victoriano Muñoz, des de la carretera LL-11.

Tall de l’Av. Estudi General des de la carretera LL-11.

Desviament Av. Catalunya sentit plaça Espanya, recollint també sortida estació autobusos.

Tall de l’Av. de Madrid des de la rotonda Cos i Gayón

També es tallaran els carrers secundaris que creuin el circuit de cursa durant el pas dels corredors, en cruïlles anteriors.

Quan hagi passat el final de la cursa per les diferents cruïlles, s’anirà normalitzant el trànsit de manera ordenada i sempre que no es comprometi o afecti a zones de pas consecutives

En trams i moments on el gruix de corredors ho permeti, es permetrà el creuament de vehicles, de manera perpendicular i mai incorporant-los al recorregut de cursa.

Mapa de talls de trànsit a Lleida aquest diumenge per la Marató.Ajuntament de Lleida

Recomanacions

Per les característiques i recorregut de la cursa hi haurà afectacions generalitzades a la mobilitat principalment al barri de Cappont, marge dret del Riu Segre (Eix Av. Joana Raspall, Pl. Espanya, Av. Madrid, Av. Blondel, Av. Segre, Rambla Ferran, Pl. Berenguer IV, i als barris de Pardinyes i Nova Balàfia.

Per creuar el riu cal fer-ho pel pont dels Instituts. També es recuperarà al més aviat possible el creuament pel pont de la Universitat.

Els veïns i les veïnes de Cappont no podran sortir dels guals ni llocs d’estacionament dins del pas de cursa i durant el pas de la mateixa. Es permetrà creuament si les condicions ho permeten.

Els veïns i les veïnes del marge dret del riu no podran sortir dels guals ni llocs d’estacionament dins del pas de cursa i durant el pas de la mateixa. Es permetrà creuament si les condicions ho permeten.

Els veïns i les veïnes de Pardinyes no podran sortir dels guals ni llocs d’estacionament dins del pas de cursa i durant el pas de la mateixa. Es permetrà creuament si les condicions ho permeten. S’aconsella sortir del barri per l’antiga carretera de Corbins direcció A-2 per a circumval·lar la ciutat.

La resta de zones de la ciutat disposaran de vies principals com Av. Prat de la Riba, Av. Rovira Roure, Rambla d’Aragó, Av. Alcalde Porqueres, per accedir a Gran Passeig de Ronda i circumval·lar la ciutat per la part nord.

Atès la proximitat a la festivitat de Tot Sants, i preveient afluència de desplaçaments al Cementiri Municipal, es recomanable, si es vol fer el desplaçament a primera hora, fer-ho des del pont dels Instituts. Al més aviat possible es permetrà creuar el riu pel pont de la Universitat (Pl. Espanya).

La circulació dels autobusos urbans quedarà molt afectada atès la impossibilitat de circular el tram comprès entre l’avinguda de les Garrigues i la rambla de Ferran. També quedarà impossibilitat a la circulació el pont de Príncep de Viana i el pont de Pardinyes durant el primer tram de la prova.

Els autobusos de línia regular que surtin o entrin al baixador de l’av. de Blondel no ho podran fer durant la primera part de la cursa, entre les 8 i les 10 hores del matí.