L’estació d’autobusos de Lleida, un caos total per la falta d’informació

“Desordre”, “caos” o “desastre” són els termes més suaus amb què un conductor d’autobusos interurbans descriu el dia a dia al baixador de busos del carrer Saracíbar des de fa més de dos anys, quan els últims punts d’informació a l’usuari van ser substituïts per cartells a les andanes. “Els viatgers no habituals i els més grans van perduts perquè no saben d’on surt el seu bus, cada dia hi ha persones que el perden. No érem conscients de la falta que feien les persones que atenien els dubtes dels usuaris fins que els van fer fora”, lamenta el xòfer.

Una usuària de la línia de Fraga explica que “no venia al baixador des d’abans de la pandèmia i m’he quedat al·lucinada, pensava que perdia el bus perquè he hagut de fer un tomb a tota l’estació per trobar la meua andana”.

Un altre viatger relata que “he hagut de preguntar al xòfer d’una altra línia on para el meu bus”. En aquest sentit, el conductor assegura que “diversos companys i jo sortim sempre del baixador per fer els nostres descansos perquè la quantitat de persones que ens demanen informació és insostenible”.Altres usuaris, sobretot els d’una edat més avançada, lamenten que “abans hi havia treballadors a qui podies preguntar, però ara han posat uns cartells que no s’entenen”.

Les queixes més recurrents també fan referència a la falta de bancs per asseure’s i al tancament dels lavabos. “Els horaris es poden consultar fàcilment per internet i els busos solen ser puntuals, però les pàgines web no indiquen les andanes de sortida”, lamenta una altra viatgera.

El conductor valora que les línies que solen donar més problemes de desinformació són les que tenen destinacions fora de la demarcació, sobretot la d’Andorra. De fet, en diverses andanes hi ha cartells escrits a mà que indiquen que el bus d’Hife cap a Andorra surt de l’andana 14.

En altres cartells hi ha números de telèfon, també escrits a mà, per sol·licitar informació. “Una parella d’ancians de 80 anys va perdre l’últim bus del dia cap a la Seu d’Urgell i van haver d’agafar el meu fins a Balaguer, el municipi de la meua línia més pròxim”, explica el conductor. “Porto treballant al baixador de Lleida des del 1999 i mai hi havia hagut tanta confusió com ara, sembla que anem cap enrere”, lamenta.

Baixador sense serveis des del març del 2022

La terminal de busos va canviar la seua denominació d’estació a baixador el març del 2022, quan va passar a mans de la Paeria al vèncer la concessió de 50 anys a la societat Edalsa. Així, des de la municipalització s’ha prescindit de serveis com ara la venda de bitllets a taquilla i només serveix de punt de sortida, parada o destinació dels busos, a l’espera que la nova estació que s’està construint al costat de la de trens obri –previsiblement– el març del 2026.