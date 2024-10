Acusat d'oferir diners per sexe a la filla de 12 anys de la seua exparella

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres un home de 57 anys a Lleida que suposadament va oferir diners a la filla de 12 anys de la seua exparella a canvi de mantenir relacions sexuals, segons ha pogut saber aquest diari. L’home va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de corrupció de menors amb finalitats sexuals. Els fets haurien tingut lloc aquesta setmana en un domicili de la capital del Segrià quan presumptament l’home hauria ofert diners a la que en aquell moment era la seua fillastra, de 12 anys, perquè tinguessin sexe.

Tanmateix, la menor s’hi va negar i ho va explicar a un familiar. Davant d’això, van interposar una denúncia als Mossos d’Esquadra, que dimecres van procedir a la detenció del suposat autor per un delicte de corrupció de menors. Fonts de la policia van explicar que la relació no va arribar a produir-se perquè llavors hauria estat arrestat per un delicte d’agressió sexual.

D’altra banda, la Guàrdia Urbana va detenir ahir al migdia un home acusat de fer tocaments a una dona a l’Eix Comercial. Els fets van tenir lloc al carrer Santa Marta, on un individu estava demanant almoina i una dona se li hauria atansat per donar-li una moneda. Pel que sembla, llavors l’individu li va fer tocaments. Al seu torn, la víctima va acudir fins a l’edifici de la Diputació perquè alertessin la Guàrdia Urbana pel que havia passat. Al lloc dels fets va acudir una patrulla i, davant de la denúncia de la dona, van arrestar l’home com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual.

Condemnat per abusos a la seua neboda a les Borges

L’Audiència de Lleida ha condemnat a quatre anys i mig de presó un home per abusar de la que era la seua neboda de 16 anys a les Borges Blanques. Una de les proves per condemnar-lo és que es va trobar l’ADN de l’acusat als genitals de la víctima en l’exploració mèdica que li van fer a l’hospital Arnau de Vilanova després de la denúncia. Els abusos van tenir lloc la nit del 16 de juny del 2019 a la rebotiga de l’establiment que regentava el condemnat, quan es van quedar a dormir la seua neboda i un nebot de 13 anys.

El tribunal afirma que hi ha “tota un bateria de proves contra l’acusat” i són “contundents”. Entre d’altres, considera que la declaració de la víctima és “creïble, sense ambigüitats i reforçada per la resta de material probatori”. La jove és neboda de l’exparella sentimental del condemnat però l’Audiència no veu acreditades els agreujants de superioritat o parentiu –la Fiscalia demanava 6 anys–.

En canvi, li aplica l’atenuant de dilacions indegudes. La Fiscalia sol·licitava 6 anys de presó. També li imposen cinc anys de llibertat vigilada i una indemnització de 15.000 euros. La sentència no és ferma i pot ser recorreguda davant del TSJC.