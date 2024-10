Multa de 2.001 euros a una discoteca de Lleida per no tenir vigilància

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament ha sancionat amb 2.001 euros a l’empresa Global Festa 24 Hores SL, responsable de la discoteca Blin Blin d'Alcalde Porqueres, per no tenir personal de seguretat ni controladors d’accés dissabte 20 de juliol, dies després que els responsables del local acordessin amb els Mossos d’Esquadra que implantarien aquest servei arran de les baralles i molèsties que havien causat als veïns els clients en setmanes anteriors.

Arran d’aquesta situació, la Guàrdia Urbana va obrir un expedient sancionador contra els responsables de la discoteca per haver comès una presumpta infracció administrativa greu, ja que incomplia “les normes específiques sobre serveis de vigilància”.

Un portaveu de la discoteca va informar que han acceptat la multa i que no tenien personal perquè “en aquell moment les tres empreses que presten aquest tipus de serveis a Lleida no tenien treballadors disponibles per a aquestes dates, però al cap de pocs dies ja teníem vigilància i controladors d’accés”. Va reconèixer que “no vam poder complir el que vam acordar aquell dia perquè no trobàvem ningú que fes aquest servei, és així de simple”. El portaveu va afegir que des d’aleshores tenen seguretat i que “quan tanquem acompanyen els clients al final del carrer per evitar molèsties als veïns, des d’aleshores la conflictivitat s’ha reduït”.