Les tràgiques seqüeles del suïcidi

Per cada mort per suïcidi s’estima que almenys 6 persones, entre familiars i amics, queden afectats per tota la vida. Són supervivents que proven d’entendre les raons d’una pèrdua inesperada i esquinçadora preguntant-se una vegada i una altra “per què?”. Per donar-los veu i intentar millorar les estratègies d’atenció psicològica, l’equip d’Orum Center va organitzar ahir a la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida la jornada Suïcidi.

El dia després, en què persones que han viscut de prop una mort per suïcidi van compartir el seu testimoni i van reclamar a l’administració pública un protocol d’acompanyament emocional específic. “Volem escoltar les persones supervivents per així intentar millorar l’acompanyament psicològic.

Perquè en el moment del suïcidi, el que es coneix com a moment calent, tots els dispositius d’atenció s’engeguen en bloc, però després què?, quin és el protocol que intervé? El primer pas perquè els psicòlegs, treballadors socials i tots els altres professionals puguem acompanyar-los adequadament és conèixer la seua realitat i les seues necessitats”, va explicar ahir el psicòleg d’Orum Center Xavier Amat, que va apuntar que els últims anys han augmentat les atencions a persones afectades per una mort per suïcidi.

La jornada va començar amb una conferència del coronel Pedro Baños, que va compartir la seua visió sobre les tècniques que utilitza per poder per controlar les emocions. També hi van participar la doctora Montse Esquerda i el psicopedagog Carles Alastuey, portaveu de l’associació Després del Suïcidi.

Aquest últim va reivindicar la necessitat de trencar l’estigma que envolta aquesta pèrdua i va subratllar també el risc per a la salut que implica per als supervivents, que tenen més probabilitat de desenvolupar malalties cròniques i addiccions, així com un risc més gran de mort per suïcidi.

El congrés va finalitzar amb una taula redona en què van participar Remei Capitan, experta en dol i creadora d’Agraïments. cat, i els supervivents de suïcidi Neus Rius, Manel Roger i Yolanda Castells.