Condemnada a abonar 69.085 euros a la seua germana d'una herència

La secció Civil de l’Audiència de Lleida ha condemnat una lleidatana a abonar la quantitat de 69.085 euros a una germana corresponent a llegítima de l’herència del seu pare. El tribunal revoca la sentència del jutjat de Primera Instància número 2 de Lleida, que va absoldre la demandada, i dona la raó a la demandant, representada per Xavier Prats, de Prats Advocats.

La llegítima és la porció de l’herència que la llei reserva específicament per a certs hereus, generalment els fills i filles i en algunes situacions el cònjuge o els progenitors. Aquesta reserva legal s’estableix amb l’objectiu d’evitar situacions injustes i desequilibrades en la distribució dels béns d’una persona traspassada. Encara que el testament és un document que serveix per expressar desitjos després de la mort, la llegítima té un propòsit més profund: protegir els drets bàsics d’aquells hereus que, per llaços familiars directes, tenen una reivindicació legítima sobre l’herència.

En aquest cas, l’afectada va decidir demandar la seua germana davant de la justícia sol·licitant percebre el complement de la llegítima en relació amb la successió del pare de les dos litigants, traspassat el 2007. L’home havia fet testament el febrer del 1996. Al document, va instituir hereva universal la demandada, va deixar l’usdefruit universal de tots els seus béns a la seua esposa i no va fer cap disposició a favor de l’actora ni de cap altra filla, a l’indicar textualment que “ja tenen rebut en vida del testador tot el que els pugui correspondre per la seua herència”. Tanmateix, l’actora ha afirmat en el procés que aquesta última indicació “va ser del tot buida de contingut” i va al·legar que la demandada va reconèixer en un procediment de conciliació amb la tercera germana un acord pel qual es va fixar la llegítima d’aquesta tercera germana de 68.000 euros.

El tribunal ha analitzat el cas, dona la raó a la demandant, tomba la sentència anterior i fixa el pagament de la llegítima. Així mateix, condemna la seua germana a abonar-li 69.085 euros, més els interessos des de la presentació de la demanda, en concepte de suplement de legítima. “A la meua clienta la justícia li ha reconegut que tenia dret i li han hagut d’abonar 110.000 euros amb les costes i els interessos”, va afirmar Xavier Prats.