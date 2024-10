Condemnat un violador descobert per l'ADN tres anys després de l'atac

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna imposada per l’Audiència de Lleida a un home que va violar una lleidatana l’agost del 2017 en un pis del barri antic de la capital del Segrià. L’alt tribunal ratifica la pena imposada de cinc anys de presó per al processat, que va poder ser imputat tres anys després dels fets a l’accedir a donar el seu ADN després d’un arrest per robatori.

El seu perfil genètic va coincidir amb el semen que van trobar al cos i a la roba de la víctima, que sempre va declarar que no recordava qui l’havia agredit. La sentència, com ja va fer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i l’Audiència de Lleida, considera provat els fets que va denunciar la víctima, la declaració de la qual, assenyala, va ser “absolutament sincera”, “persistent en el temps” i “sense ambigüitats”. La dona va declarar que havia sortit de festa amb una amiga i que hores després “em vaig despertar nua a sobre d’un matalàs en una habitació bruta i desordenada”.

La víctima va declarar que havia begut i consumit marihuana, extrem que van confirmar els informes mèdics. Per al tribunal, “es trobava en tal estat d’embriaguesa que ni tan sols era conscient de quina manera i amb qui va marxar de la discoteca ni on la van portar, de manera que evidentment no va poder prestar el seu consentiment a l’acte sexual”.

Segons el seu testimoni, al despertar-se, va sortir al carrer i va poder trucar al seu exmarit, ja que li havien robat el mòbil, i immediatament va anar a denunciar davant dels Mossos d’Esquadra i va ser examinada a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El Suprem rebutja el recurs presentat pel processat al considerar que hi ha “prova de prou càrrec per desvirtuar la presumpció d’innocència” al considerar que no hi va haver consentiment perquè la víctima no va poder donar-lo a causa del seu estat per intoxicació etílica.

Així mateix, rebutja modificar la pena i aplicar la coneguda com llei del només sí és sí a l’assenyalar que aquesta no li seria més favorable perquè ja se li va aplicar el mínim legal per abús sexual, que és de 4 a 10 anys. L’Audiència li va imposar un any més del mínim per la gravetat dels fets, que tant el TSJC com el Suprem confirmen. A més de la pena de presó, li imposen una ordre d’allunyament respecte a la víctima, que haurà d’indemnitzar amb 6.000 euros pels danys causats. La sentència és ferma.