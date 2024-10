Denuncien que el paviment del carrer Cavallers de Lleida provoca caigudes els dies de pluja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Caminar els dies de pluja pot ser arriscat si no es porta un calçat adequat, però fer-ho pel carrer Cavallers és gairebé un esport de risc per culpa de les rajoles, que són molt relliscoses i els dies de pluja provoquen caigudes i ensopegades als vianants d’aquesta via, que ja per si mateixa té un notable pendent.

Una lleidatana va assegurar que dimecres passat va caure quan anava a socórrer una altra persona que havia caigut al carrer Cavallers. “Jo mateixa he estat una de les accidentades”, reconeix la presidenta de l’associació de veïns del Centre Històric, Cristina Armengol, que va assenyalar que des de la seua botiga de Cavallers “és habitual veure un parell de caigudes al dia quan plou o quan hi ha més humitat, com quan és temps de boira”.

Admet que és una problemàtica a la qual “desgraciadament ja ens hem acostumat, però no ha estat perquè no hàgim demanat millores”. I és que Armengol assegura que “fa cinc anys vam plantejar a l’ajuntament que afegís algun tipus de relleus a les rajoles perquè guanyin rugositat i es redueixin així les relliscades, sobretot a la zona roja, però de moment no han fet res”.