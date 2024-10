Diversos ferits en dos col·lisions i un atropellament a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camió i un cotxe van col·lidir per abast aquest dilluns a les 16.09 hores a l’avinguda de l’Exèrcit i hi va haver diversos ferits lleus. D’altra banda, una dona va resultar ferida ahir a la tarda al ser atropellada a la intersecció entre els carrers Doctora Castells i Riu Ebre, a Cappont. Al carrer A, al polígon Camí dels Frares, a les 19.04 hores hi va haver un xoc frontal amb dos ferits.

D'altra banda, la Urbana va denunciar penalment el cap de setmana quatre conductors, tres dels quals per alcoholèmies. El quart va ser imputat perquè no tenia punts al carnet.