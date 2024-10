Els veïns de Cappont confien que el barri deixarà de ser inundable

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació de veïns de Cappont confia que la Paeria complirà amb el seu compromís de portar a terme les obres necessàries perquè el barri deixi de ser considerat inundable. Això permetria la construcció del nou institut i l'ampliació de l'escola Camps Elisis amb fons de la Generalitat. La junta veïnal es va reunir ahir amb l'alcalde, Fèlix Larrosa, qui va aclarir els dubtes sobre el mur de Grenyana i altres intervencions previstes perquè la Conferència Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) revisi a la baixa el grau d'inundabilitat de la zona.

Segons va explicar la presidenta de l'associació, Veni Ros, "l'alcalde ens ha assegurat que les obres estaran finalitzades abans del 2029, quan venç el termini per utilitzar els 6,9 milions d'euros que la Generalitat va pressupostar el 2022 per a aquests projectes". Ros també va recordar que "se'ns va prometre l'institut fa quaranta anys i hem vist com s'han anat construint en tots els barris menys al nostre".

Altres qüestions abordades

Durant la reunió, els veïns van interessar-se pel nombre de fanals nous que s'instal·laran al barri i van alertar sobre punts foscos, com les passarel·les sobre el riu. D'altra banda, van valorar positivament el pla de l'ajuntament per traslladar la Fira a l'antiga hípica, ja que "s'alliberaran espais als Camps Elisis i es mourà el soroll on no causarà molèsties per als veïns", va afirmar la junta veïnal.