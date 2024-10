L'Avant de les 7.05 surt de Lleida amb més d'una hora de retard per falta de maquinista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris de l’Avant de primera hora del matí es van veure afectats ahir per una nova incidència ferroviària, en aquesta ocasió per falta de maquinista, que va comportar que arribessin a Barcelona amb més de seixanta minuts de retard.

El comboi que havia de partir de l’estació de Lleida-Pirineus a les 7.05 cap a Barcelona no va sortir i els passatgers, 240 segons Renfe, van haver d’esperar més d’una hora amuntegats a la terminal fins que finalment va iniciar la seua marxa a les 8.11. Passatgers asseguren que van arribar a la capital catalana a les 9.48. La companyia ferroviària va atribuir la demora en la sortida del tren a “una incidència operativa en origen relacionada amb els torns dels maquinistes”, de manera que a l’hora prevista no hi havia conductor disponible.

Renfe no va precisar-ne la causa, però va descartar que estigués relacionada amb la vaga d’ahir del sector del transport de viatgers per carretera (més informació a les pàgines de la 3 a la 5). Per la seua part, passatgers afectats van considerar que el fet que no hi hagués maquinista podria tractar-se d’“una vaga encoberta”.

Un portaveu de la plataforma d’usuaris Avant Lleida va qualificar de “nou caos de Renfe” el que es va viure ahir, ja que ni els mateixos treballadors de la companyia no sabien els motius d’aquesta demora. “Aquí ningú no sap res i hi ha centenars de treballadors penjats”, va afegir el portaveu d’aquesta plataforma d’usuaris, que va ser creada per reclamar millores en el servei.

Fa menys d’un mes, els viatgers d’aquest mateix tren es van veure afectats per una altra curiosa incidència, ja que Renfe va vendre per error més bitllets que seients. I és que la companyia va posar a la venda per al 30 de setembre els bitllets de les noves places de l’Avant de les 7.05 hores que duplicaven les que s’oferien fins llavors (de 236 a 472), quan en realitat la doble composició no entrava en servei fins a l’1 d’octubre.

Els passatgers de més van viatjar dempeus en un altre tren fins a Tarragona i allà van canviar a un altre per anar fins a Barcelona. L’agost passat, els trens de la línia d’alta velocitat Barcelona-Lleida-Madrid i Llarga Distància van patir retards de més d’una hora en plena operació sortida de les vacances per “un incident a la infraestructura” a l’altura de l’estació de Camp de Tarragona.

Bus entre Balaguer i la Pobla per una avaria en un tren de FGC

El tren de la línia R12 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que sortia ahir a les 17.30 hores de Lleida no va poder fer el trajecte entre Balaguer i la Pobla de Segur per culpa d’una avaria i es va habilitar un transport alternatiu amb autobús per als seus viatgers, servei que van acabar utilitzant quatre persones. La incidència es va detectar poc després de les 18.00 hores i FGC va informar que la incidència es va resoldre al cap d’una hora. Tanmateix, FGC va informar que el tren que sortia de la Pobla a les 19.46 hores va fer el recorregut amb autobús fins a Balaguer i des d’allà els viatgers van poder seguir el viatge fins a Lleida-Pirineus en ferrocarril.