Minut de silenci a Lleida per les víctimes dels aiguats de València

La Paeria de Lleida ha convocat un minut de silenci a la plaça Paeria en solidaritat amb les víctimes pels aiguats provocat per una dana al País Valencià i part de Castella de la Manxa. Representants dels grups polítics de la corporació així com també membres de les forces de seguretat i de la subdelegació del govern espanyol a Lleida han participat en l’acte que ha estat encapçalat per l’alcalde Fèlix Larrosa. En aquest sentit, ha expressat el suport dels lleidatans a les famílies afectades i també a les institucions valencianes que estan “gestionant la situació”. Larrosa també ha alertat que la dana encara no ha acabat i que s’ha demostrat que és un fenomen climatològic perillós.