L'ajuntament de Lleida cedeix al col·legi Camps Elisis un edifici modernista del parc

La Paeria de Lleida cedirà al col·legi Camps Elisis l’ús d’un petit edifici modernista ubicat al parc del mateix nom i denominat Aquarium, per convertir-lo en la seu d’un projecte educatiu perquè els nens coneguin els Camps Elisis a través d’un joc de pistes. L’expedient de cessió es troba en exposició pública, durant vint dies hàbils.

El director de l’escola, Jordi Porta, indica que l’anterior govern municipal els va proposar pensar alguna iniciativa per donar ús a l’immoble, abandonat des que va deixar de ser la seu del Club Banyetes). En aquell moment el centre desenvolupava el programa Magnet amb el Col·legi d’Arquitectes i van idear que l’Aquarium fos un “punt de trobada perquè els escolars d’Infantil i Primària de qualsevol centre puguin descobrir” el parc a través del joc, que van batejar com Scapa’t pels Camps Elisis.

Van dissenyar proves amb diferents graus de dificultat per treballar amb grups de quatre o cinc alumnes. Cada un té una carpeta amb instruccions que ha de seguir per descobrir els “secrets” que amaga el parc relacionats amb la vegetació, la història, l’arquitectura, l’escultura i les fonts.

Per resoldre les proves han de mesurar, extreure dades de punts d’informació, orientar-se amb un plànol, identificar espais i reconèixer-los en imatges antigues, diferenciar materials, dibuixar o localitzar plantes. L’objectiu és crear materials duradors per posar-los a disposició dels centres, per a la qual cosa “necessitarem trobar finançament”.