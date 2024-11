Instituts de Lleida tenen dificultats per trobar empreses per a pràctiques d'alumnes d'FP

Instituts de la ciutat de Lleida que imparteixen Formació Professional (FP) tenen dificultats per trobar empreses perquè tots els alumnes puguin fer pràctiques. Això passa principalment als cicles que tenen un número de matriculats elevat, com els de la branca sanitària. La directora de l’institut Torre Vicens, Chus Castro, va indicar que “en alguns cicles formatius hi ha una certa escassetat de llocs on programar estades a l’empresa” i va detallar que es troben en aquesta situació “en el d’anatomia patològica i citodiagnòstic, el d’imatge per al diagnòstic i el de laboratori clínic i biomèdic”. “Són cicles molt demanats amb una elevada matrícula, per tant, es necessiten molts llocs per a pràctiques”, va argumentar.

Per la seua part, el director de l’institut Caparrella, Emili Grau, va afirmar que “com que ara s’incrementarà de manera exponencial el número d’alumnat que ha de fer pràctiques i la quantitat d’hores a fer per cada estudiant (amb referència a la nova llei d’FP), en determinades especialitats ens podem trobar que no hi ha prou empreses” per acollir-los a tots. Va citar que, en el seu cas, seran “els cicles d’informàtica, d’arts gràfiques i d’imatge i so”.La directora del Ronda va assegurar que no tenen problemes amb aquesta qüestió i el de l’Escola del Treball, Paco González, va assenyalar que “bastantes empreses no volen fer-se càrrec de la Seguretat Social” (les quotes dels alumnes en pràctiques), però va afegir que “de moment la paga el departament d’Educació i FP i això ajuda a trobar empreses”.

El curs passat 1.712 empreses i 57 centres de Lleida van col·laborar amb l’FP i 4.370 estudiants van fer pràctiques. La inserció laboral dels graduats d’FP nou mesos després d’acabar els estudis va augmentar en 2,44 punts l’any passat i es va situar en el 54,49% del total de graduats. A l’FP dual és més elevada, del 66,29%. La consellera d’Educació, Esther Niubó, va assegurar recentment que volen incrementar l’oferta de Formació Professional dual, en la qual l’alumnat es forma en part directament en empreses, que ara és el 26,4% del total. També va dir que treballen per millorar la planificació de l’oferta amb convenis amb empreses i analitzen la disponibilitat d’espais per poder oferir més places. Així mateix, va anunciar que la pròxima preinscripció serà centralitzada i telemàtica per tal de garantir que acabi abans de l’inici del curs.