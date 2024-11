Ajuda d’urbans, bombers i guàrdies civils i grues de Lleida per al desastre de València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida està bolcada en l'ajuda a València després del desastre provocat pel temporal DANA. Segons va informar ahir la Paeria, quatre agents de la Guàrdia Urbana de Lleida ja es troben a la zona afectada col·laborant en les tasques de rescat i recuperació. Avui s'espera que se'ls sumi un cinquè efectiu. A més, 22 agents de la Policia Local estan preparats per desplaçar-se en el seu temps lliure, pendents de l'assignació de tasques.

Però el suport lleidatà no acaba aquí. Un guàrdia municipal de Guissona i un policia de Tàrrega també s'han desplaçat a València per sumar-se als treballs d'ajuda. Així mateix, quatre empreses lleidatanes han aportat grues amb els seus respectius conductors. Per part seva, Bombers de Lleida té previst enviar avui una expedició, mentre que la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil ha anunciat efectius de quatre demarcacions catalanes.

Recollida de material i aliments a Lleida

Paral·lelament, s'ha intensificat la recollida de material i aliments per enviar a la zona zero. Ahir, el pavelló Barris Nord, cedit per l'Hiopos Lleida, va centralitzar la col·lecta organitzada pel Nucli Bordeus i les famílies de la base del club.

Es preveu enviar 25 palets amb aliments i productes de neteja, que seran traslladats gràcies a la col·laboració d'empreses de transport i logística. Tot el material es classificarà a les instal·lacions d'Edullesa, on també s'emmagatzemaran les donacions que es rebin a partir d'avui en diversos centres cívics de la ciutat en horari de tarda.

La cadena de supermercats Plusfrec se suma a la iniciativa habilitant punts de recollida en cinc dels seus establiments avui i dissabte al matí. Entre els productes més sol·licitats destaquen aigua, llet, aliments no peribles, articles d'higiene personal i per a la llar, bolquers, compreses i pinso i transportins per a animals.

Tota aquesta campanya solidària compta amb la participació de nombroses entitats i col·lectius lleidatans, des d'empreses i associacions veïnals fins a voluntaris de diferents àmbits. Altres municipis, com Torregrossa i Juneda, també s'han bolcat en la recollida de donacions per als damnificats valencians.