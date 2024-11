El servei de Rodalies recupera la normalitat després del temporal

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei de Rodalies de Catalunya s’ha començat a recuperar a partir de les cinc de la tarda d’aquest dilluns de manera progressiva després que cap a tres quarts d’onze del matí s’hagi suspès completament arreu de Catalunya, a excepció de l'RL3 entre Lleida i Cervera, pels forts aiguats i pluges que han assolat principalment la part sud, l’àmbit metropolità i algunes zones centrals del país. A mesura que s’han anat desactivant les alertes meteorològiques, Adif i Renfe han explorat les vies a les línies suspeses per comprovar que la circulació ferroviària és segura, i un cop fetes les comprovacions s’ha determinat que és factible la recuperació progressiva.

Renfe alerta que els trens poden anar fora de l’horari habitual degut a la logística del personal i el reposicionament del material

La companyia ferroviària indica que totes aquestes mesures s’estan comunicant al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), així com que es manté una comunicació i coordinació “permanent” per si calgués modificar la recuperació prevista i prendre noves decisions. En un missatge a la xarxa social X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat l’agraïment als professionals que treballen “sense descans” per recuperar la normalitat a les infraestructures “el més ràpid possible”.