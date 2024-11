Sis joves viuran als tres habitatges que rehabiliten al Centre Històric de Lleida

Publicat per redacció / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis joves estan rehabilitant tres habitatges en un edifici situat al Centre Històric de Lleida. La previsió és que a finals d'aquest mes ja puguin entrar-hi a viure. Això serà possible mitjançant el projecte de masoveria urbana engegat per l'Empresa Municipal d'Agenda Urbana (EMAU) i la cooperativa Obrint Portes, que s'adreça a joves en risc d'exclusió residencial. "La gran aposta que fa el govern municipal pel Centre Històric és pensant en la gent jove", ha destacat l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, durant la visita a les obres d'adequació dels pisos.

El projecte preveu que joves en risc d'exclusió residencial s’encarreguin de les obres menors de rehabilitació d’aquests habitatges, rebaixant el preu de lloguer a canvi d’hores de feina posant a punt els pisos que seran casa seva. Es tracta d’habitatges de dues habitacions i d’uns 60 a 65 metres quadrats aproximadament.

Larrosa ha visitat els habitatges acompanyat de personal municipal i de la cooperativa.Amado Forrolla

L’edifici és propietat de l'EMAU, que n’ha cedit l'usdefruit a través d’un concurs públic a Obrint Portes, que coordina tant les obres de rehabilitació com la gestió dels habitatges compartits, inclosa la selecció i l’acompanyament als usuaris i el cobrament de les rendes de lloguer a preu assequible, inferior a 300 euros mensuals.

"La clau del Centre Històric és recuperar l'habitabilitat, perquè sigui un barri viu”, ha afirmat Larrosa, que ha estat acompanyat per la presidenta de l'EMAU, la tinenta d'alcalde Begoña Iglesias, pel regidor de Joventut, Xavi Blanco, i pel responsable d'Obrint Portes, Èric Morros.

Per la seva part, Morros ha explicat que la cooperativa no té ànim de lucre i es dedica a la millora de l’accés a l'habitatge per a persones en risc d'exclusió. En aquest cas van adjudicar-se la cessió de l'edifici durant un període de tres anys, prorrogable en dos més, per tal de dur a terme el projecte de rehabilitació i gestió mitjançant masoveria urbana.

"Les persones destinatàries són joves de 18 a 30 anys amb dificultats d'accés a l'habitatge. La nostra cooperativa es dedica a fer l'acompanyament d'aquestes persones amb la seva selecció, primerament, i, aleshores, tot el seguiment mentre aquests joves fan les obres de rehabilitació fins que poden viure-hi", ha declarat. "Després, quan ja hi viuen, també fem un acompanyament social perquè el Centre Històric sigui un lloc amable per viure-hi i, sobretot, digne", ha afegit.