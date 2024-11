Mitja rambla Ferran de Lleida, en obres i sense cotxes en l'Operació Rambla

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Mitja rambla Ferran està en obres des d’ahir per ampliar la vorera del costat del Museu Morera i la Diputació, de manera que la Paeria ha tallat el trànsit als vehicles en sentit al pont Vell des de l’entrada a la rambla per Anselm Clavé fins a l’encreuament amb el carrer Riquer. Malgrat que es tracta d’una de les vies més transitades de la ciutat, les afectacions no van causar grans cues o incidents destacables durant la jornada. La Paeria mantindrà els talls fins al final de les obres, previst en nou mesos.

La primera fase va començar amb l’aixecament de la vorada del passeig central, que es va tancar parcialment per permetre el pas de vianants. A continuació es renovarà la calçada, que perdrà un carril i es quedarà amb dos, un de reservat per a busos i taxis. Així mateix, la calçada passarà a ser al mateix nivell que la vorera i el passeig. La Paeria preveu que aquesta etapa estigui acabada per a final d’any.

Els vehicles que baixen per Príncep de Viana en direcció al riu i volen anar cap a Blondel han de desviar-se a la dreta per la rampa que hi ha davant del pàrquing de l’estació i enllaçar amb Francesc Macià per l’avinguda del Segre i el carrer Riquer. S’ha modificat la senyalització de la petita rotonda de l’avinguda, que perd un dels dos carrils per facilitar el pas de vehicles, sobretot els autobusos. Els vehicles que baixen per la rampa tenen preferència per entrar a la rotonda.

Els busos urbans i interurbans que passaven pel tram en obres també es desvien per l’avinguda del Segre, on els urbans fan una parada. La de la rambla a l’altura de la Diputació queda anul·lada, i la del final de la rambla –al costat de la plaça Ramon Berenguer IV– es trasllada uns metres cap a Príncep de Viana.

A partir del gener començarà la segona fase de les obres, amb un període d’execució previst d’uns cinc mesos. En aquesta etapa s’ampliarà la vorera dels 2,8 metres actuals fins als 5 metres d’ample, per la qual cosa la superfície per a vianants passarà de 1.250 a 2.400 metres quadrats, gairebé el doble. Els treballs obliguen a traslladar el Mercat de la Rambla, que es mourà uns metres al passeig central de l’avinguda Francesc Macià mentre durin les obres.

L’ajuntament encara no ha determinat les possibles reubicacions de la cavalcada dels Reis Mags i de les celebracions de Carnaval, Sant Jordi o la Batalla de les Flors. La Paeria va adjudicar la primera fase de les obres a Arnó Infraestructuras per 510.931 euros (amb IVA). Així mateix, ha preadjudicat la segona fase a Artífex Infraestructura per 789.430 euros. Els treballs, finançats amb fons europeus, formen part de l’anomenada operació Rambla, amb la qual la Paeria pretén “promoure la recuperació i dinamització d’aquest eix central de la ciutat”.

Els bars mantenen les terrasses a l’antic carril bus

La Paeria explica que “hi ha el compromís de permetre la instal·lació de terrasses dels locals” afectats per les obres “sobre la calçada, en el que fins ara era el carril bus, que estarà separat de la zona d’obres amb barreres New Jersey”.

Els responsables del Cafè 27, un dels bars de la rambla, expliquen que l’ajuntament els va informar que no podran recuperar la terrassa del passeig central fins al gener, però podran continuar oberts amb una terrassa de quatre taules a la calçada. Al seu torn, un portaveu municipal afirma que “la voluntat és facilitar l’activitat en la mesura possible, però estarà supeditada al desenvolupament de les obres”.