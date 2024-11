Algunes botigues ja publiciten un Black Friday més que anticipat

El Black Friday, que des de fa uns anys marca l’inici anticipat de la campanya nadalenca, cada vegada comença abans. La data oficial d’aquest dia de descomptes importat dels Estats Units és l’últim divendres de novembre, és a dir, el proper dia 29, però el dilluns passat dia 4 alguns establiments de l’Eix Comercial ja ho publicitaven als seus aparadors, amb rebaixes de fins al 70%. I en la publicitat que arriba als ciutadans per internet de serveis diversos la campanya va començar fins i tot abans.

La presidenta de la federació d’associacions de comerciants de l’Eix Comercial de Lleida, Montse Eritja, va assenyalar que no donaran cap directriu als seus socis sobre la participació en aquesta campanya, ja que són de molt diversa índole i molts tenen instruccions directes de les seues empreses sobre quan l’han de començar. No obstant, va dir que com a federació “no farem la comunicació fins a la mateixa setmana del Black Friday”. També va recordar que el diumenge d’aquella setmana, l’1 de desembre, és d’obertura comercial autoritzada, però va augurar que alguns establiments optaran per no obrir. De fet, està permès aixecar la persiana tots els diumenges de desembre.

La Federació de Comerç (Fecom) també deixa en mans de cada associació comercial la decisió de sumar-se o no a aquesta campanya. Tanmateix, la seua secretària general, Rosa Armengol, va reconèixer que en els últims anys està vivint un gran auge a Lleida i a nivell general, i va considerar que “tot el que serveixi per animar el consum és l’objectiu de les empreses”.

En canvi, Pimec Comerç, igual que els dos anys anteriors, organitzarà una campanya alternativa per posar en relleu el comerç local, que no està basada en descomptes, i diferenciar-se així de les franquícies i grans superfícies que sí que aposten pel Black Friday. Manel Llaràs, portaveu de Pimec Comerç Lleida, va indicar que aquesta vegada avançaran la iniciativa als dies 15, 16 i 17 i va apuntar que la capital del Segrià acollirà la presentació de la campanya a nivell català, ja que hi participaran també establiments de tot Catalunya. “Lleida va ser la impulsora i ara la lidera” a nivell general, va remarcar.