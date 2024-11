L'ajuntament de Lleida posa fi al pacte amb empreses del lleure nocturn per a les festes de la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La unió temporal d’empreses (UTE) Backstge, formada per divuit establiments de lleure nocturn de la capital i creada fa tretze anys per programar concerts en el marc de les festes de la ciutat, ha estat dissolta. Els seus integrants afirmen que la dissolució es produeix després que el nou govern de la Paeria decidís posar fi a aquesta col· laboració amb l’argument que aposten per un altre model més vinculat a les associacions que a les empreses privades.

Oberts a una nova col·laboració “Lamentem la decisió, però la respectem”, indica el representant del lleure nocturn de la Federació d’Hostaleria, i indica que des del mes de maig passat ja no participaven en la programació de concerts de les festes. No obstant, el portaveu del lleure nocturn afegeix que estan oberts a iniciar una altra col·laboració si ambdós parts troben una fórmula adequada.

Recorden que des de l’any 2011, gràcies a la UTE Backstge, han actuat en el marc de les festes de Lleida artistes com Bad Gyal, Rels B, Cruz Cafuné, Steve Aoki, Juan Magán, Melendi i Estopa, “ajudant a convertir Lleida en un referent del lleure musical”.

Per la seua part, la Paeria afirma que “el model (d’organització de les festes) ha anat evolucionant en el temps” i afegeix que “a l’última festa es va fer un concurs públic, d’acord amb la llei de concurrència pública, obert a la participació d’empreses i locals de lleure”. A més a més, explica que el concurs preveia l’adjudicació de barres al Pavelló 3 i l’organització d’un concert de pagament i un de gratuït i destaca que la convocatòria va quedar deserta. Així mateix, assenyala que “s’ha de tenir present que cal adaptar-se a les normatives de contractació i que l’organització de les festes es va adaptant a les tendències”.