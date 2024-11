Un septuagenari accepta dos anys per abusar d'una nena a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Lleida de més de 70 anys va acceptar ahir una condemna de dos anys de presó al reconèixer que havia fet tocaments en dos ocasions a una menor d’edat, filla d’uns amics. L’acusat va ser condemnat per un delicte continuat d’abús sexual a menor de 16 anys en un judici per conformitat celebrat a l’Audiència de Lleida, que ahir també va condemnar un altre home per un cas similar (vegeu el desglossament).

La vista oral es va celebrar després que la Fiscalia, la defensa i l’acusació particular arribessin a un acord. El Ministeri Públic sol·licitava inicialment una condemna de quatre anys de presó. Tanmateix, finalment va fixar la seua petició en dos anys a l’aplicar-li la circumstància atenuant de reparació del dany perquè l’acusat havia abonat anteriorment la indemnització a la víctima, que va quedar fixada en 6.000 euros. A més, es considera acreditat que té un problema d’alcoholisme que afecta la seua capacitat de decisió. A part de la pena de presó, també va ser condemnat in voce a quatre anys de llibertat vigilada i la inhabilitació per exercir qualsevol professió que impliqui contacte regular amb menors durant un període de cinc anys. La defensa va sol·licitar al tribunal la suspensió de la pena de presó.

Els abusos sexuals es van cometre en dos ocasions, l’abril del 2021 en un habitatge i l’estiu del 2022 en una torre. L’home va fer tocaments a la víctima, que coneixia al ser la filla d’uns amics de la seua família, segons la Fiscalia.

Condemnat per tocaments a la seua filla a Agramunt

L’Audiència de Lleida també va condemnar ahir al matí a dos anys de presó un veí d’Agramunt de 54 que va reconèixer que va fer tocaments a la seua filla quan era menor d’edat. El tribunal va dictar sentència in voce després de l’acord al qual van arribar la defensa i el Ministeri Públic, que inicialment sol·licitava una condemna de sis anys de privació de llibertat. Tanmateix, la va rebaixar fins als dos perquè l’acusat ho va reconèixer i havia avançat 1.000 euros per la possible indemnització a la denunciant, que va quedar fixada en 5.000 euros. D’aquesta forma, es considera demostrat que l’home va fer tocaments a la seua filla durant un cap de setmana que es va quedar amb ella el juliol del 2018. El cas va ser investigat per un jutjat d’Instrucció de Balaguer per un presumpte delicte d’abús sexual a menor de 16 anys.Al condemnat també se li imposa llibertat vigilada i la prohibició d’atansar-se a menys de 500 metres de la víctima durant cinc anys. En el mateix període, no podrà exercir activitats o oficis que impliquin contacte habitual amb menors. Així, el condemnat no té antecedents i el seu advocat, Daniel Ibars, va sol·licitar al tribunal que acordés la suspensió de la pena de presó.